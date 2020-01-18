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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'den imalı Muriç paylaşımı!

Fenerbahçe'den imalı Muriç paylaşımı!

'in 18. haftasında FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan ve 'in golleriyle 2-0 galibiyetle ayrılarak kritik virajdan 3 puanla döndü ve zirve iddiasını sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in 90+5. dakikada gördüğü tartışılmaya devam ederken, Fenerbahçe'nin hesabından imalı bir paylaşım geldi.

, FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek, zorlu maçı öncesi hata yapmadı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ve 'ten geldi. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, mücadelenin son anlarında gördüğü kırmızı kartla gündeme otururken, Fenerbahçe'nin hesabından da, ''Senin Muriqi'n yok'' paylaşımı geldi.

İşte o paylaşım...



Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Demba Ba, Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşmüştü. Senegalli futbolcu, Vedat Muriç'in görmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

  1. 18.01.2020
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