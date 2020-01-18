Fenerbahçe'den imalı Muriç paylaşımı!
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 galibiyetle ayrılarak kritik virajdan 3 puanla döndü ve zirve iddiasını sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kart tartışılmaya devam ederken, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek, zorlu Medipol Başakşehir maçı öncesi hata yapmadı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, mücadelenin son anlarında gördüğü kırmızı kartla gündeme otururken, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından da, ''Senin Muriqi'n yok'' paylaşımı geldi.
İşte o paylaşım...
Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Demba Ba, Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşmüştü. Senegalli futbolcu, Vedat Muriç'in kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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