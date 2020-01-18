Premier Lig ekibinden flaş Muriç itirafı! "Hayal ötesi"
Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 18 karşılaşmada 11 gol 4 asist dikkatlerini üzerine çeken Kosovalı forvet Vedat Muriç'in isminin anıldığı Premier Lig ekiplerinden Burnley'in teknik direktörü Sean Dyche, golcü futbolcunun transferi ile alakalı flaş itiraflarda bulundu.
18 Ocak 2020 Cumartesi 19:39
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Vedat Muriç, ilk yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
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Sarı-lacivertli formayla 16'si lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 karşılaşmaya çıkan Muriç, 11 gol atarken 4 de asist üretti.
MİLLİ TAKIMDA DA ATTI
Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı.
Elemelerde 13 gol atan Kosova'nın gol yükünün büyük kısmını sarı-lacivertli golcü çekti. Muriç, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 6 maçta toplam 4 gol, 2 asist kaydederek Avrupa devlerini peşine taktı.
Vedat Muriç'e ilgisi olduğu iddia edilen Burnley'in teknik direktörü SeanDyche, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 25 yaşındaki forvetin transferi hakkında da konuştu.