Premier Lig ekibinden flaş Muriç itirafı! "Hayal ötesi"

Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 18 karşılaşmada 11 gol 4 asist dikkatlerini üzerine çeken Kosovalı forvet Vedat Muriç'in isminin anıldığı Premier Lig ekiplerinden Burnley'in teknik direktörü Sean Dyche, golcü futbolcunun transferi ile alakalı flaş itiraflarda bulundu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





