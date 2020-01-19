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19 Ocak 2020, Pazar
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Bilerek mi kart gördü?

Bilerek mi kart gördü?

tarşılan 'in bilinçli yaptığı iddiaları geceye damga vurdu.

tarşılan 'in bilinçli yaptığı iddiaları geceye damga vurdu. Disiplin Talimatı'nın 37. maddesinde, "Bilinçli sarı veya kırmızı kart gören futbolculara iki maçtan men cezası verilir" ifadesi yer alıyor.
  1. 19.1.2020
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