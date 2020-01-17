Süper 3'lü Fenerbahçe'de buluşuyor

PSV'nin devreye girmesiyle sıkıntıya giren transferde düğümü ise Rodriguez'in tavrı çözdü. Sky Sports'un ünlü muhabiri Di Marzio, 27 yaşındaki oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullanması üzerine Milan'ın transfere onay verdiğini yazdı. Milan ve Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması üzerinde el sıkıştıkları ifade edildi. İki kulübün son detayları görüşmek üzere bir toplantı yapacağı ve sonrasında İsviçreli oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymek üzere yola çıkacağı kaydedildi. Fenerbahçe, transferi resmiyete dökmek için Lisans Kurulu'nun kararını bekliyor. Başkan Ali Koç'un iki banka ile imzaladıklarını belirttiği yapılandırma anlaşmasına onay çıkarsa Rodriguez, İstanbul'a gelip, takıma katılacak.

Max Kruse, Luiz Gustavo ve Ricardo Rodriguez, 2016 17 sezonunda Alman ekibi Wolfsburg ile Bundesliga'da birlikte top koşturmuştu. Bir aksilik olmazsa üç oyuncu artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.



GÖZLER LISANS KURULU'NDA

Fenerbahçe'nin iki banka ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasını sunduğu TFF Lisans Kurulu'nun bugün toplanacağı ifade ediliyor. Anlaşma kabul edilirse F.Bahçe harcama limitinde artıya geçecek ve transfer kanalları açılacak. Böylelikle hem Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin lisansı çıkarılacak hem de Rodriguez'in transferi resmiyete dökülecek. Sarı-lacivertlilerin bir oyuncu daha alabileceği belirtiliyor.