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17 Ocak 2020, Cuma
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Süper 3'lü 'de buluşuyor

Süper 3'lü Fenerbahçe'de buluşuyor

çalışmalarını sürdüren , 'de mutlu sona yaklaştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin, İsviçreli sol bek ve kulübü Milan ile her konuda anlaştığını duyurdu.

PSV'nin devreye girmesiyle sıkıntıya giren transferde düğümü ise Rodriguez'in tavrı çözdü. 'un ünlü muhabiri Di Marzio, 27 yaşındaki oyuncunun tercihini 'den yana kullanması üzerine Milan'ın transfere onay verdiğini yazdı. Milan ve Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması üzerinde el sıkıştıkları ifade edildi. İki kulübün son detayları görüşmek üzere bir toplantı yapacağı ve sonrasında İsviçreli oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymek üzere yola çıkacağı kaydedildi. Fenerbahçe, transferi resmiyete dökmek için 'nun kararını bekliyor. Başkan 'un iki ile imzaladıklarını belirttiği yapılandırma anlaşmasına onay çıkarsa Rodriguez, 'a gelip, takıma katılacak.

Max Kruse, Luiz Gustavo ve , 2016 17 sezonunda Alman ekibi Wolfsburg ile Bundesliga'da birlikte top koşturmuştu. Bir aksilik olmazsa üç oyuncu artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

GÖZLER LISANS KURULU'NDA
Fenerbahçe'nin iki banka ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasını sunduğu Lisans Kurulu'nun bugün toplanacağı ifade ediliyor. Anlaşma kabul edilirse F.Bahçe harcama limitinde artıya geçecek ve kanalları açılacak. Böylelikle hem Frankfurt'tan kiralanan Falette'nin lisansı çıkarılacak hem de Rodriguez'in transferi resmiyete dökülecek. Sarı-lacivertlilerin bir oyuncu daha alabileceği belirtiliyor.

  1. 17.1.2020
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