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19 Ocak 2020, Pazar
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Muriç’e para yetmez

Muriç’e para yetmez

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü 'in ismi ekibi Burnley anılıyordu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü 'in ismi ekibi Burnley anılıyordu. Ancak Burnley menajeri Sean Dyche Kosovalı santrforun bonservis bedelinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Dyche "Muriç'in transferi mümkün değil. 20-25 milyon euro gibi miktarlar hayallerimin dışında" dedi.

  1. 19.1.2020
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