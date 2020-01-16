Sergen Yalçın'ı gönderen Fenerbahçeli yıldız! İşte ayrılığın perde arkası

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına saatler kala, beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Ligin iddialı takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alması gündeme bomba gibi düştü. Bu kararın arkasında yer alanın nedenin ise Fenerbahçe'den iki futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte bomba etkisi uyandıran ayrılığa neden olan futbolcular...
16 Ocak 2020 Perşembe 10:45
Güncelleme: 16.01.2020 10:45
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların beklenmedik bir şekilde ayrılması gündeme adeta bomba gibi düştü...
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etmişti. Sarı-siyahlı ekip ligin ilk yarısında 17 maçta topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyordu.
İkinci yarı üst sıraları hedefleyen Malatya'da yaşanan bu ayrılık futbol camiasını da şaşkına çevirdi. Peki bu ayrılığın perde arkasında neler oldu? İşte yönetimle Yalçın arasındaki anlaşmazlığın nedenleri...
Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında lig lideri Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlı ekibin aldığı bu farklı mağlubiyet sonrası Sergen Yalçın'ın ise transfer açıklaması dikkat çekmişti.