Sergen Yalçın'ı gönderen Fenerbahçeli yıldız! İşte ayrılığın perde arkası

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına saatler kala, beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Ligin iddialı takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alması gündeme bomba gibi düştü. Bu kararın arkasında yer alanın nedenin ise Fenerbahçe'den iki futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte bomba etkisi uyandıran ayrılığa neden olan futbolcular...