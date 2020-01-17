Miha Zajc gitti-gidiyor

Uzun süren sakatlık döneminin ardından önceki gün takımla çalışmalara başlayan Miha Zajc, tekrar İtalya'ya dönüyor. Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği Slovenyalı oyuncu, Brescia'ya imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin, yönetim ile pazarlıkları sürdürdüğü dile getirildi.



İMZAYA KALDI!

SKY Sport muhabiri Gianluca Di Marzio da dün yaptığı haberde Miha Zajc'ın transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Brescia'nın 25 yaşındaki oyuncunun sağlık raporlarını incelediği ifade edildi. Ayak bileğindeki sakatlığı düzelen Zajc, iki gündür takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.