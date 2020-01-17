Miha Zajc gitti-gidiyor
Uzun süren sakatlık döneminin ardından önceki gün takımla çalışmalara başlayan Miha Zajc, tekrar İtalya'ya dönüyor. Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği Slovenyalı oyuncu, Brescia'ya imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin, yönetim ile pazarlıkları sürdürdüğü dile getirildi.
Uzun süren sakatlık döneminin ardından önceki gün takımla çalışmalara başlayan Miha Zajc, tekrar İtalya'ya dönüyor. Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği Slovenyalı oyuncu, Brescia'ya imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin, yönetim ile pazarlıkları sürdürdüğü dile getirildi.
İMZAYA KALDI!
SKY Sport muhabiri Gianluca Di Marzio da dün yaptığı haberde Miha Zajc'ın transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Brescia'nın 25 yaşındaki oyuncunun sağlık raporlarını incelediği ifade edildi. Ayak bileğindeki sakatlığı düzelen Zajc, iki gündür takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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