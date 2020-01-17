Fenerbahçe taktik çalıştı
Ligin 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.
İdmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi. Çift kaleyi kazanan takım galibiyet pozu verdi. Sakatlıkları süren Moses ve Hasan Ali, idmanda yer almadı.
BUGÜN GAZİANTEP'E GİDİYORLAR
Fenerbahçe kafilesi bugün yapacağı antrenmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek. Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Falette'nin lisansı çıkmadığı için yine kadroda olması beklenmiyor. Moses ve H.Ali de götürülmeyecek.
- 17.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.