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17 Ocak 2020, Cuma
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taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı

Ligin 18. haftasında yarın FK'ya konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

İdmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi. Çift kaleyi kazanan takım galibiyet pozu verdi. Sakatlıkları süren Moses ve Hasan Ali, idmanda yer almadı.

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kafilesi bugün yapacağı antrenmanın ardından 'e hareket edecek. Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Falette'nin lisansı çıkmadığı için yine kadroda olması beklenmiyor. Moses ve H.Ali de götürülmeyecek.

  1. 17.1.2020
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