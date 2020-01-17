Fenerbahçe taktik çalıştı

İdmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi. Çift kaleyi kazanan takım galibiyet pozu verdi. Sakatlıkları süren Moses ve Hasan Ali, idmanda yer almadı.



BUGÜN GAZİANTEP'E GİDİYORLAR

Fenerbahçe kafilesi bugün yapacağı antrenmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek. Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Falette'nin lisansı çıkmadığı için yine kadroda olması beklenmiyor. Moses ve H.Ali de götürülmeyecek.