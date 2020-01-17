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17 Ocak 2020, Cuma
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Özil’den yanıtı

Özil’den Fenerbahçe yanıtı

'in Alman yıldızı , gelecekte 'ye transferi için açık kapı bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonlarına doğru Fenerbahçe'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya, "Devam eden kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek doğru olmaz. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" sözleriyle cevap verdi. 31 yaşındaki Mesut'un Arsenal ile kontratı Haziran 2021'de sona erecek.

'in Alman yıldızı , gelecekte 'ye transferi için açık kapı bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonlarına doğru Fenerbahçe'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya, "Devam eden kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek doğru olmaz. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" sözleriyle cevap verdi. 31 yaşındaki Mesut'un Arsenal ile kontratı Haziran 2021'de sona erecek.

  1. 17.1.2020
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