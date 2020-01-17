Özil’den Fenerbahçe yanıtı

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, gelecekte Fenerbahçe'ye transferi için açık kapı bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonlarına doğru Fenerbahçe'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya, "Devam eden kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek doğru olmaz. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" sözleriyle cevap verdi. 31 yaşındaki Mesut'un Arsenal ile kontratı Haziran 2021'de sona erecek.