Özil’den Fenerbahçe yanıtı
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, gelecekte Fenerbahçe'ye transferi için açık kapı bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonlarına doğru Fenerbahçe'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya, "Devam eden kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek doğru olmaz. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" sözleriyle cevap verdi. 31 yaşındaki Mesut'un Arsenal ile kontratı Haziran 2021'de sona erecek.
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, gelecekte Fenerbahçe'ye transferi için açık kapı bıraktı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonlarına doğru Fenerbahçe'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya, "Devam eden kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek doğru olmaz. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" sözleriyle cevap verdi. 31 yaşındaki Mesut'un Arsenal ile kontratı Haziran 2021'de sona erecek.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Özil’den Fenerbahçe yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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