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17 Ocak 2020, Cuma
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En çok onlar konuşuldu!

En çok onlar konuşuldu!

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi ile eşi 'in yılbaşı tatilleri dün en çok konuşulanları arasındaydı. Tuğçe Aziz, Dubai'de yaptıkları tatilleri sırasında gezdikleri yerleri paylaştı. En dikkat çeken ise Aziz çiftinin yerden 50 metre yükseklikte yedikleri yemek oldu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi ile eşi 'in yılbaşı tatilleri dün en çok konuşulanları arasındaydı. Tuğçe Aziz, Dubai'de yaptıkları tatilleri sırasında gezdikleri yerleri paylaştı. En dikkat çeken ise Aziz çiftinin yerden 50 metre yükseklikte yedikleri yemek oldu.

  1. 17.1.2020
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