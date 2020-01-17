En çok onlar konuşuldu!
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in yılbaşı tatilleri dün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Tuğçe Aziz, Dubai'de yaptıkları tatilleri sırasında gezdikleri yerleri paylaştı. En dikkat çeken ise Aziz çiftinin yerden 50 metre yükseklikte yedikleri yemek oldu.
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in yılbaşı tatilleri dün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Tuğçe Aziz, Dubai'de yaptıkları tatilleri sırasında gezdikleri yerleri paylaştı. En dikkat çeken ise Aziz çiftinin yerden 50 metre yükseklikte yedikleri yemek oldu.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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