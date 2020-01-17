En çok onlar konuşuldu!

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Serdar Aziz ile eşi Tuğçe Aziz'in yılbaşı tatilleri dün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Tuğçe Aziz, Dubai'de yaptıkları tatilleri sırasında gezdikleri yerleri paylaştı. En dikkat çeken ise Aziz çiftinin yerden 50 metre yükseklikte yedikleri yemek oldu.