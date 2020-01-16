Volkan Demir: Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden ayrıldığı belirtildi. A spor yorumcusu Volkan Demir, Comolli'nin istifasını değerlendirdi. Demir, 'Comolli istifa etmemiş, ettirilmiştir' dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isim kadrodan çıkarıldı...
- Adil Rami takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
- Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- Fenerbahçe aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Transferde sürpriz isim...
- Fenerbahçe transferde masada kazandı! Almanlar duyurdu...
- Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!
- Fenerbahçe'ye piyango! Anlaşma sağlanmak üzere
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.