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17 Ocak 2020, Cuma
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için büyük kayıp’

‘Bremen için büyük kayıp’

'u çalıştıran , verdiği röportajda için çarpıcı sözler sarfetti. Kruse'nin 'ye transferinin 'i krize soktuğunu söyleyen Funkel, "Gençler onun gölgesinde büyüdü. Takım arkadaşları için de koruyucuydu. Bremen için büyük kayıp" dedi.

Fortuna Düsseldorf'u çalıştıran , verdiği röportajda için çarpıcı sözler sarfetti. Kruse'nin 'ye transferinin 'i krize soktuğunu söyleyen Funkel, "Gençler onun gölgesinde büyüdü. Takım arkadaşları için de koruyucuydu. Bremen için büyük kayıp" dedi.

  1. 17.1.2020
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