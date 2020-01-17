Fortuna Düsseldorf'u çalıştıran Friedhelm Funkel, verdiği röportajda Max Kruse için çarpıcı sözler sarfetti. Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferinin Bremen'i krize soktuğunu söyleyen Funkel, "Gençler onun gölgesinde büyüdü. Takım arkadaşları için de koruyucuydu. Bremen için büyük kayıp" dedi.