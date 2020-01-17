‘Bremen için büyük kayıp’
Fortuna Düsseldorf'u çalıştıran Friedhelm Funkel, verdiği röportajda Max Kruse için çarpıcı sözler sarfetti. Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferinin Bremen'i krize soktuğunu söyleyen Funkel, "Gençler onun gölgesinde büyüdü. Takım arkadaşları için de koruyucuydu. Bremen için büyük kayıp" dedi.
Fortuna Düsseldorf'u çalıştıran Friedhelm Funkel, verdiği röportajda Max Kruse için çarpıcı sözler sarfetti. Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferinin Bremen'i krize soktuğunu söyleyen Funkel, "Gençler onun gölgesinde büyüdü. Takım arkadaşları için de koruyucuydu. Bremen için büyük kayıp" dedi.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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