Yanal yine yok
Gribal enfeksiyon geçirdiği için kupa maçında takımın başında yer alamayan teknik direktör Ersun Yanal dünkü antrenmana da katılmadı. Çalışma yardımcı antrenör Volkan Kazak nezaretinde gerçekleştirildi.
Gribal enfeksiyon geçirdiği için kupa maçında takımın başında yer alamayan teknik direktör Ersun Yanal dünkü antrenmana da katılmadı. Çalışma yardımcı antrenör Volkan Kazak nezaretinde gerçekleştirildi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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