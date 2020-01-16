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16 Ocak 2020, Perşembe
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Yanal yine yok

Yanal yine yok

geçirdiği için kupa maçında takımın başında yer alamayan dünkü antrenmana da katılmadı. Çalışma yardımcı antrenör nezaretinde gerçekleştirildi.

geçirdiği için kupa maçında takımın başında yer alamayan dünkü antrenmana da katılmadı. Çalışma yardımcı antrenör nezaretinde gerçekleştirildi.

  1. 16.1.2020
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