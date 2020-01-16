İdmanda Zajc sürprizi
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda kupa maçında forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetinirken, diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı.
Antrenmanın sürprizi ise Miha Zajc oldu. Aralık ortasında ayak bileğinden sakatlanan Sloven oyuncu çalışmada yer alırken, çift kalede forma giydi. Zajc'ın erken dönüşü yönetimin yüzünü güldürdü. Bu gelişme sonrası Zajc'ın Brescia'ya satışının hız kazanması bekleniyor. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki orta saha için 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirilmişti.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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