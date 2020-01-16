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16 Ocak 2020, Perşembe
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İdmanda Zajc sürprizi

İdmanda Zajc sürprizi

, FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'ndeki idmanda kupa maçında forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetinirken, diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenmanın sürprizi ise Miha Zajc oldu. Aralık ortasında ayak bileğinden sakatlanan Sloven oyuncu çalışmada yer alırken, çift kalede forma giydi. Zajc'ın erken dönüşü yönetimin yüzünü güldürdü. Bu gelişme sonrası Zajc'ın Brescia'ya satışının hız kazanması bekleniyor. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki orta saha için 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirilmişti.

  1. 16.1.2020
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