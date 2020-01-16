İdmanda Zajc sürprizi

Antrenmanın sürprizi ise Miha Zajc oldu. Aralık ortasında ayak bileğinden sakatlanan Sloven oyuncu çalışmada yer alırken, çift kalede forma giydi. Zajc'ın erken dönüşü yönetimin yüzünü güldürdü. Bu gelişme sonrası Zajc'ın Brescia'ya satışının hız kazanması bekleniyor. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki orta saha için 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirilmişti.