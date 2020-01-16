Fenerbahçe'nin rakibi Barça! Hedef 4'te 4
THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bu akşam Barcelona'yı konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 tarafından naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bu akşam Barcelona'yı konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 tarafından naklen yayınlanacak. 8 galibiyete ulaşan F.Bahçe Beko, puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi. Barcelona ise 5. sırada.
AGRESİF OLMALIYIZ
Zeljko Obradovic, "Sadece Final Four'un değil, EuroLeague şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyle karşılaşacağız. İlk maç Barcelona için çok kolay olmuştu. Rakibimizin agresifliğine hazır olmamız gerekiyor" dedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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