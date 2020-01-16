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16 Ocak 2020, Perşembe
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'nin rakibi Barça! Hedef 4'te 4

Fenerbahçe'nin rakibi Barça! Hedef 4'te 4

Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Beko, bu akşam 'yı konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 tarafından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Beko, bu akşam 'yı konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 tarafından naklen yayınlanacak. 8 galibiyete ulaşan F.Bahçe Beko, puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi. Barcelona ise 5. sırada.

AGRESİF OLMALIYIZ
Zeljko Obradovic, "Sadece 'un değil, EuroLeague şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyle karşılaşacağız. İlk maç Barcelona için çok kolay olmuştu. Rakibimizin agresifliğine hazır olmamız gerekiyor" dedi.

  1. 16.1.2020
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