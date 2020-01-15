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15 Ocak 2020, Çarşamba
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'de sakatlık şoku! ...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Deniz Türüç...

'nin 26 yaşındaki oyuncusu geçtiğimiz günlerde oynanan mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınmıştı. Türüç'ün durumu çekilen sonrası belli oldu. İşte detaylar...

Kulübü, milli futbolcusu 'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Hes Kablo ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in 'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Oyuncunun Süper Lig'de FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 16:38
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