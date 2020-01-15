Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Deniz Türüç...

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.