Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Deniz Türüç...
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncusu Deniz Türüç geçtiğimiz günlerde oynanan Kayserispor mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınmıştı. Türüç'ün durumu çekilen MR sonrası belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.
Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 16:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Deniz Türüç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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