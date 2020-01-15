Adil Rami takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
Fenerbahçe'de Fransız stoper Adil Rami'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF'nin belirlediği harcama limitine uymak için transfer yapmakta güçlük çeken sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Adil Rami'nin takımdaki geleceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak deneyimli futbolcunun stoperinden flaş bir açıklama geldi.
15 Ocak 2020 Çarşamba 19:52
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Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam Fenerbahçe'de takımdaki mevcut futbolcuların son durumları merak ediliyordu. Miha Zajc için İtalyan ekibi Brescia'nın ilgisi devam ederken Adil Rami'nin takımdaki geleceği hakkında somut gelişmeler yaşanmaya başladı.
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Yaz transfer sezonunda takıma katılan ve gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Adil Rami'nin takımdan ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Süper Lig'de yalnızca MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında forma giyen Fransız futbolcu büyük hayal kırıklığı yarattı.
AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!
Fransız basınından RMC Sports, Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, yeteri kadar süre bulamadığı için takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiğini öne sürmüştü.
''TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE YOK''
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri, oyuncusunun ayrılması ile ilgili bir gündemleri olmadığını söyledi.
Menajer MarcoKırdemir, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna yer almıştı.