Eleştiriler kamçılıyor
Performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Cristian Zanka, "F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte iyi performans sergileyemezseniz eleştiri oluyor. Ben bunları motivasyonumu artıran bir faktör olarak görüyorum" dedi.
Performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Cristian Zanka, "F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte iyi performans sergileyemezseniz eleştiri oluyor. Ben bunları motivasyonumu artıran bir faktör olarak görüyorum" dedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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