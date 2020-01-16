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16 Ocak 2020, Perşembe
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Eleştiriler kamçılıyor

Eleştiriler kamçılıyor

Performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen , "F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte iyi performans sergileyemezseniz eleştiri oluyor. Ben bunları motivasyonumu artıran bir faktör olarak görüyorum" dedi.

Performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Cristian Zanka, "F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte iyi performans sergileyemezseniz eleştiri oluyor. Ben bunları motivasyonumu artıran bir faktör olarak görüyorum" dedi.

  1. 16.1.2020
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