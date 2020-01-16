Fenerbahçe'nin Gaziantep maçına Göçek
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına Hüseyin Göçek'i atadı. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ile Esat Sancaktar yapacak. VAR odasında ise Koray Gençerler yer alacak. Gaziantep Kalyon Stadı'nda cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına Hüseyin Göçek'i atadı. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ile Esat Sancaktar yapacak. VAR odasında ise Koray Gençerler yer alacak. Gaziantep Kalyon Stadı'nda cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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