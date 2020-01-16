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16 Ocak 2020, Perşembe
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'nin maçına Göçek

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçına Göçek

, 'nin FK ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına 'i atadı. Göçek'in yardımcılıklarını ile yapacak. VAR odasında ise yer alacak. 'nda cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Merkez Hakem Kurulu, 'nin FK ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına 'i atadı. Göçek'in yardımcılıklarını ile yapacak. VAR odasında ise yer alacak. 'nda cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

  1. 16.1.2020
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