Fenerbahçe'den flaş hamle! Transferde öne geçti

6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek için ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hasan Ali'nin sık sık sakatlanması ve alternatifinin olmaması nedeniyle sol beke takviye yapması beklenilen sarı-lacivertli kulüp, kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı yıldız oyuncuya yeni bir teklif yaparak transferde öne geçti.
15 Ocak 2020 Çarşamba 22:22
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Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirerek 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Ricardo Rodriguez için Hollanda ekibi PSV de devreye girmişti.
Dün akşam saatlerinde PSV'li yöneticiler Peter Fossen ile John De Jong, Milan'ın yönetim binasında Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico ve Milanlı yöneticiler ile görüşme gerçekleştirmişti.
Yapılan görüşmenin ardından İsviçreli sol bekin Hollanda ekibi ile anlaştığı iddia edilirken, Sarı Kanaryalar'dan flaş bir hamle geldi.
İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Milan, tecrübeli futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten yeni bir teklif aldı.
Hem Fenerbahçe hem de PSV'ninRicardoRodriguez kiralamak istediği ifade edilirken, satın alma opsiyonu için 6 milyon euro teklif edildiği belirtildi.
Ayrıyeten Süper Lig devinin İsviçreli yıldıza PSV'ye nazaran daha yüksek maaş önerdiği ve transferde bir adım öne geçtiği bildirildi.