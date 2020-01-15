Fenerbahçe'den flaş hamle! Transferde öne geçti

6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek için ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hasan Ali'nin sık sık sakatlanması ve alternatifinin olmaması nedeniyle sol beke takviye yapması beklenilen sarı-lacivertli kulüp, kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı yıldız oyuncuya yeni bir teklif yaparak transferde öne geçti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





