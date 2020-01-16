Manchester United Wolverhampton'ı tek golle geçti
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester United Old Trafford'da Wolverhampton'ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar kritik karşılaşmayı İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda adını son 32 takım arasına yazdırdı.
İngiltere FA Cup'ta Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. İlk devresi 0-0 biten karşılaşmayı Mata'nın attığı golle Kırmızı Şeytanlar kazandı.
İspanyol yıldız, kritik karşılaşmanın 67'inci dakikasında Fransız futbolcu Anthony Martial ara pasıyla kaleci John Ruddy ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu soğuk kanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Tur atlayan Manchester United, adını son 32 takım arasına yazdırmayı başardı.
Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri maç istatiklerinde de önde olan taraftı. Yüzde 57 topla oynayan Manchester United, 11 şut çekti. Bu şutların 6'sı kaleyi buldu.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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