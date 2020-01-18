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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Cavani savaşında önde

ManU Cavani savaşında önde

Sezon sonu sözleşmesi bitecek , Avrupa piyasasında ortalığı karıştırdı. 'e gitmesi beklenen Uruguaylı yıldıza son olarak M. United talip olmuştu.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek , Avrupa piyasasında ortalığı karıştırdı. 'e gitmesi beklenen Uruguaylı yıldıza son olarak M. United talip olmuştu. 33 yaşındaki oyuncuya kontrat teklif eden Kırmızı Şeytanlar, yanıt için beklemeye geçti. 'nun, 'ye yaptığı satın alma teklifinin ise kabul edilmediği belirtildi. Cavani, bu sezon 14 maçta 5 gol kaydetti.

  1. 18.1.2020
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