ManU Cavani savaşında önde
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Edinson Cavani, Avrupa transfer piyasasında ortalığı karıştırdı. Atletico Madrid'e gitmesi beklenen Uruguaylı yıldıza son olarak M. United talip olmuştu.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Edinson Cavani, Avrupa transfer piyasasında ortalığı karıştırdı. Atletico Madrid'e gitmesi beklenen Uruguaylı yıldıza son olarak M. United talip olmuştu. 33 yaşındaki oyuncuya kontrat teklif eden Kırmızı Şeytanlar, yanıt için beklemeye geçti. ManU'nun, PSG'ye yaptığı satın alma teklifinin ise kabul edilmediği belirtildi. Cavani, bu sezon 14 maçta 5 gol kaydetti.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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