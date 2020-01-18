ManU Cavani savaşında önde

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Edinson Cavani, Avrupa transfer piyasasında ortalığı karıştırdı. Atletico Madrid'e gitmesi beklenen Uruguaylı yıldıza son olarak M. United talip olmuştu. 33 yaşındaki oyuncuya kontrat teklif eden Kırmızı Şeytanlar, yanıt için beklemeye geçti. ManU'nun, PSG'ye yaptığı satın alma teklifinin ise kabul edilmediği belirtildi. Cavani, bu sezon 14 maçta 5 gol kaydetti.