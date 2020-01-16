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16 Ocak 2020, Perşembe
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'ye Muleka iddiası

Fenerbahçe'ye Muleka iddiası

Footrdc, 'nin Mazembe'li ile ilgilendiğini takipçilerine servis vetti. 20 yaşındaki Kongolu santrfor bu sezon 27 maçta 12 gol+4 asistle oynuyor.

Footrdc, 'nin Mazembe'li ile ilgilendiğini takipçilerine servis vetti. 20 yaşındaki Kongolu santrfor bu sezon 27 maçta 12 gol+4 asistle oynuyor. Yetenekleri ile dikkat çeken Muleka'nın Avrupa kulüplerinin de radarında olduğu ifade edildi.

  1. 16.1.2020
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