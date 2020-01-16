Fenerbahçe'ye Muleka iddiası

Footrdc, Fenerbahçe'nin TP Mazembe'li Jackson Muleka ile ilgilendiğini takipçilerine servis vetti. 20 yaşındaki Kongolu santrfor bu sezon 27 maçta 12 gol+4 asistle oynuyor. Yetenekleri ile dikkat çeken Muleka'nın Avrupa kulüplerinin de radarında olduğu ifade edildi.