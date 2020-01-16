Fenerbahçe'ye Muleka iddiası
Footrdc, Fenerbahçe'nin TP Mazembe'li Jackson Muleka ile ilgilendiğini takipçilerine servis vetti. 20 yaşındaki Kongolu santrfor bu sezon 27 maçta 12 gol+4 asistle oynuyor.
Footrdc, Fenerbahçe'nin TP Mazembe'li Jackson Muleka ile ilgilendiğini takipçilerine servis vetti. 20 yaşındaki Kongolu santrfor bu sezon 27 maçta 12 gol+4 asistle oynuyor. Yetenekleri ile dikkat çeken Muleka'nın Avrupa kulüplerinin de radarında olduğu ifade edildi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'ye Muleka iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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