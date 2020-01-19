Fenerbahçe için 3 puandan fazlası

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek ikinci yarıya üç puanla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki takımın da birer golü VAR'a takılırken, sarı-lacivertli takımı galibiyete taşıyan sayılar ikinci yarıda forvetler Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi. Muriç golün ardından uzatma anlarında ikinci sarı kartını görerek atıldı.



ANTEP'TE SERİ SONU

Fenerbahçe bu galibiyetle ligde puanını 34'e yükseltti. Ligde 4 maç aradan sonra kaybeden Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar ilk yarının son dört haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplamıştı. Fenerbahçe ligde önümüzdeki hafta Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise cuma günü Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.



RİZE'Yİ DE DEVİRMİŞTİ

İlk yarının son haftasında Rize'de Ç.Rize'yi 2-1 yenen sarılacivertliler, G.Antep deplasmanından da 3 puanla döndü. Dış sahada bu sezon ilk kez üst üste 2 maçı kazanan Kanarya, deplasmandaki son beş maçta 1 galibiyet alabilmişti.



GELENEĞİ BOZMADI

2001/02'den (Samsunspor / 0-1) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmeyen Fenerbahçe geleneği sürdürdü. (12G - 6B). Bu arada sarı-lacivertliler maç boyunca 10 kez ofsayta takılıp rekor kırdı.



11'DE 7 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe'de son kupa maçına göre ilk onbirde 7 oyuncu değişti. Ersun Yanal; Harun, Zanka, Deniz, Alper, Tolgay, Ferdi ve Mevlüt'ü kulübeye çekip yerlerine Altay, Serdar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Muriç'e görev verdi.