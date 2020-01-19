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19 Ocak 2020, Pazar
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için 3 puandan fazlası

Fenerbahçe için 3 puandan fazlası

FK’yı yenerek ikinci yarıya üç puanla başlayan , deplasman fobisini de kırdı. Şampiyonluk için kararlılığını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de , deplasmanda FK'yı 2-0 mağlup ederek ikinci yarıya üç puanla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki takımın da birer golü VAR'a takılırken, sarı-lacivertli takımı galibiyete taşıyan sayılar ikinci yarıda forvetler Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi. Muriç golün ardından uzatma anlarında ikinci sarı kartını görerek atıldı.

ANTEP'TE SERİ SONU
Fenerbahçe bu galibiyetle ligde puanını 34'e yükseltti. Ligde 4 maç aradan sonra kaybeden Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar ilk yarının son dört haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplamıştı. Fenerbahçe ligde önümüzdeki hafta 'de 'i konuk edecek. Gaziantep FK ise cuma günü ile 'da karşılaşacak.

RİZE'Yİ DE DEVİRMİŞTİ
İlk yarının son haftasında Rize'de Ç.Rize'yi 2-1 yenen sarılacivertliler, G.Antep deplasmanından da 3 puanla döndü. Dış sahada bu sezon ilk kez üst üste 2 maçı kazanan Kanarya, deplasmandaki son beş maçta 1 galibiyet alabilmişti.

GELENEĞİ BOZMADI
2001/02'den (Samsunspor / 0-1) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmeyen Fenerbahçe geleneği sürdürdü. (12G - 6B). Bu arada sarı-lacivertliler maç boyunca 10 kez ofsayta takılıp rekor kırdı.

11'DE 7 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Fenerbahçe'de son kupa maçına göre ilk onbirde 7 oyuncu değişti. Ersun Yanal; Harun, Zanka, Deniz, Alper, Tolgay, Ferdi ve Mevlüt'ü kulübeye çekip yerlerine Altay, Serdar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Muriç'e görev verdi.

  1. 19.1.2020
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