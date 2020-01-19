Fenerbahçe için 3 puandan fazlası
Gaziantep FK’yı yenerek ikinci yarıya üç puanla başlayan Fenerbahçe, deplasman fobisini de kırdı. Şampiyonluk için kararlılığını gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek ikinci yarıya üç puanla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki takımın da birer golü VAR'a takılırken, sarı-lacivertli takımı galibiyete taşıyan sayılar ikinci yarıda forvetler Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi. Muriç golün ardından uzatma anlarında ikinci sarı kartını görerek atıldı.
ANTEP'TE SERİ SONU
Fenerbahçe bu galibiyetle ligde puanını 34'e yükseltti. Ligde 4 maç aradan sonra kaybeden Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar ilk yarının son dört haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplamıştı. Fenerbahçe ligde önümüzdeki hafta Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise cuma günü Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.
RİZE'Yİ DE DEVİRMİŞTİ
İlk yarının son haftasında Rize'de Ç.Rize'yi 2-1 yenen sarılacivertliler, G.Antep deplasmanından da 3 puanla döndü. Dış sahada bu sezon ilk kez üst üste 2 maçı kazanan Kanarya, deplasmandaki son beş maçta 1 galibiyet alabilmişti.
GELENEĞİ BOZMADI
2001/02'den (Samsunspor / 0-1) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmeyen Fenerbahçe geleneği sürdürdü. (12G - 6B). Bu arada sarı-lacivertliler maç boyunca 10 kez ofsayta takılıp rekor kırdı.
11'DE 7 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Fenerbahçe'de son kupa maçına göre ilk onbirde 7 oyuncu değişti. Ersun Yanal; Harun, Zanka, Deniz, Alper, Tolgay, Ferdi ve Mevlüt'ü kulübeye çekip yerlerine Altay, Serdar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Muriç'e görev verdi.
- 19.1.2020
- Canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun"
- Emre Bol: Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun
- Marius Sumudica: Transferler gerçekleşmedi diye kimseyi suçlamıyorum
- Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi
- "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler"
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe için 3 puandan fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.