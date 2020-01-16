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16 Ocak 2020, Perşembe
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’ün dizinde ödem

Deniz Türüç’ün dizinde ödem

'ndaki maçında sakatlanan 'ün durumu belli oldu. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçında sakatlanan 'ün durumu belli oldu. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı. Deniz'in maçında oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak kontrollerde belli olacak.

HASAN ALİ VE MOSES TEDAVİDE
MİHA Zajc takıma katılırken Hasan Ali ve Moses'in tedavi süreci ise devam ediyor. İki oyuncunun da bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dönüş tarihleri belirsiz.

  1. 16.1.2020
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