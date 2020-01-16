Deniz Türüç’ün dizinde ödem
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu belli oldu. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu belli oldu. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı. Deniz'in Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak kontrollerde belli olacak.
HASAN ALİ VE MOSES TEDAVİDE
MİHA Zajc takıma katılırken Hasan Ali ve Moses'in tedavi süreci ise devam ediyor. İki oyuncunun da bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dönüş tarihleri belirsiz.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Deniz Türüç’ün dizinde ödem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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