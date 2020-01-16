Deniz Türüç’ün dizinde ödem

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu belli oldu. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı. Deniz'in Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak kontrollerde belli olacak.



HASAN ALİ VE MOSES TEDAVİDE

MİHA Zajc takıma katılırken Hasan Ali ve Moses'in tedavi süreci ise devam ediyor. İki oyuncunun da bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dönüş tarihleri belirsiz.