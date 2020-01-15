Zübeyde Hanım saygıyla anıldı
Fenerbahçe sitesinden Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe sitesinden Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıdeğer annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 97. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.
- 15.1.2020
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