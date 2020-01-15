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15 Ocak 2020, Çarşamba
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saygıyla anıldı

Zübeyde Hanım saygıyla anıldı

sitesinden 'ün annesi 'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

sitesinden 'ün annesi 'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda "Ulu Önderimiz Atatürk'ün saygıdeğer annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 97. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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  1. 15.1.2020
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