‘2020 benim yılım olacak’
Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen Süper Lig oyuncu kadrosunda yer almayan Mehmet Ekici, ikinci yarı öncesi hazır kıta...
'F.BAHÇE'YE BORCUM VAR'
"Hiçbir zaman kimseye kırgınlık yaşamadım. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum ve pes etmeden çalıştım. İsmimin tekrar Futbol Federasyonu'na iletilmesine tabii ki çok sevindim. Teknik heyetin şans vermesi halinde o formayı tekrar giymek istiyorum. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hiç antrenman kaçırmadım ve takım arkadaşlarıma göre en büyük eksiğimiz maç oynamayışım. İnanıyorum ki, bu sorunu da kısa sürede çözeceğim. 2020'nin benim yılım olması için elimden geleni yapacağım. Bu büyük camiaya borcum var ve bunu sahadaki futbolumda ödemek istiyorum."
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
‘2020 benim yılım olacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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