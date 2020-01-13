Fenerbahçe'de Ali Koç: Onay bekliyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limiti ve Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Belek'te basın toplantısı düzenleyen Koç, Tahkim'e yaptıkları itirazın harcama limitlerini artırmak için olmadığını vurgulayarak, "Takım harcama limitlerinin hesaplanma yöntemine ve değişen faizlere itiraz ettik. Harcama limitleri ile ilgili başvurumuzu ise Lisans Kurulu'na yaptık. İki banka ile yapılandırma konusunda anlaştık. Bunun kabul edilmesini bekliyoruz" dedi.



ZORLU AÇIKLAMASI

Koç, yapılandırma başvurularının kabul edilmesi halinde artıya geçeceklerini ve transfer yapabileceklerini söyledi. Futbol Federasyonu ve MHK Başkanları ile Zorlu'da yaptıkları toplantıyı da değerlendiren Ali Koç, "Federasyon ile devamlı toplantı yapıyoruz. Bu toplantıdan sonra yüzde 30-40 kararı çıktı diye iddia ediyorlar. Açın, sorun böyle bir talep yok. Kazandığımız 6 maçın hakemi bir sonraki hafta atanmadı. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi ise atandı. Bunun nedenini sorduk" ifadelerini kullandı. Koç gündemdeki konuları da değerlendirdi. İşte o sözler:



FETÖ'YE DİRENİŞİ BİZ BAŞLATTIK

Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok. Başka her konuda var!.. Bunu Fenerbahçe'ye karşı büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Biz bu örgüte karşı yanımızda kimse yokken mücadele ettik. FETÖ'ye karşı ilk direnişi Fenerbahçe başlattı."



TFF BİLGİ SIZDIRIYOR

Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor. Fenerbahçe şu kadar limitlerin üstündedir deniyor. Rakamları da yuvarlıyorlar, 85 milyon TL diyorlar. Aslında 82 milyon TL. Sonra da bu arkadaşlar bizden açıklama istiyor. Fenerbahçe'nin lehine olan konular ise hiç sızdırılmıyor, yazılmıyor."



COMOLLI İLE 'ŞİMDİLİK' DEVAM

Comolli ile şimdilik yola devam ediyoruz. Bana sorarsanız, (Simon Falette transferiyle ilgili) yaptığı açıklama özünde yanlış. Sosyal medyada çok yüklenildi. Benim yapacağım bir açıklama ile onun endişeleri giderilebilirdi. Bu kadar transfer yapmışız Twitter hesabı açmamışsın da buraya mı kaldı? Gelecek, konuşacak ve bir karar vereceğiz. Acele ile karar almayız."



MUSTAFA CENGİZ'E PLAY-OFF YANITI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taraftara tatlı gözükmek için açıklamalarda bulunuyor. Ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. 2011'deki play-off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı... (Transferde şeffaflık hakkında) Geçen sene TFF bir liste yayımladı. En fazla menajerlik ücretini Fenerbahçe ödemiş: 2.6 milyon euro. Galatasaray ise 10 bin euro ödemiş! Nagatomo, Mitroglou, Luyindama bir sürü oyuncu alıp 10 bin euro ödemişler. Bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum."

''SOL BEKE İHTİYACIMIZ VAR''

SOL bek ihtiyacımız var. Hocamız bir oyuncu alacaksanız, sol bek alın diyor. Alabileceğimiz sol bekler de var. Ancak söylediğim nedenlerle manevra alanımız kısıtlı. TFF'nin limitleri olmasa UEFA'da getirilen sınırlama var. Fenerbahçe yapsa yapsa 1 veya 2 oyuncu kiralama yapabilir. TFF'nin limitleri olmasa UEFA'da getirilen Kimseyi satmazsak ancak kiralama yapabiliyoruz.