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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'nda 'a konuk oluyor

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk oluyor

, son 16 turu ilk maçında yarın 'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

ise ve Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi. İki ekip arasında 'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Kayserispor'da yeni teknik direktör de ilk resmi maçına çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor- maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

  1. 13.01.2020
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