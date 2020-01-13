Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk oluyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.
Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
- 13.01.2020
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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