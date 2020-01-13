Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk oluyor

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.