İşte Kolarov'a önerilen cazip kontrat!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Aleksandar Kolarov'la yoluna devam etmek istiyor. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sırp futbolcu, sarı-lacivertli takımın yoğun uğraşlarına rağmen transfer edilememişti. Bu sezon Roma'da çok iyi bir performans sergileyen yıldız futbolcu ara transfer döneminde de Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyor. Aleksandar Kolarov, gösterdiği performansla Roma'dan cazip bir teklif aldı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME!

İtalyan devi, 34 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Sırp futbolcuya önerilen sözleşmede eğer 1 yıllık opsiyonun kullanılmaması halinde 1.5 milyon euro tazminat ödenecek.

2 YILLIK 5 MİLYON EURO

Opsiyonun kullanılması ve Kolarov'un 2 yılda Roma'da kalması durumunda ise yıldız oyuncu toplamda 5 milyon euro değerinde garanti ücret kazanacak.

Kolarov bu sezon Roma formasıyla İtalya Serie A'da oynadığı 17 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Sırp futbolcu tüm kulvarlarda 22 maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı. Kolarov'un bu sezon sonunda Roma ile olan mevcut sözleşmesi sona eriyor.