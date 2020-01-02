Sadık’a 2 kez mutlu yıllar!

Sadık Çiftpınar yeni yılla doğum gününü birlikte kutladı. 1 Ocak 1993'te Seyhan'da dünyaya gelen başarılı savunmacı, 27 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, twitter hesabından, "Mutlu yıllar @sadikcftpnr16!" mesajını paylaştı. Çapraz bağ ameliyatı olan Sadık sezonu kapatmıştı. Fenerbahçe'de Sadık gibi 1 Ocak doğumlu olan genç Muhammed Gümüşkaya da 19 yaşına girdi.