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02 Ocak 2020, Perşembe
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Sadık’a 2 kez mutlu yıllar!

Sadık’a 2 kez mutlu yıllar!

yeni yılla doğum gününü birlikte kutladı. 1 Ocak 1993'te Seyhan'da dünyaya gelen başarılı savunmacı, 27 yaşına girdi.

yeni yılla doğum gününü birlikte kutladı. 1 Ocak 1993'te Seyhan'da dünyaya gelen başarılı savunmacı, 27 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, twitter hesabından, "Mutlu yıllar @sadikcftpnr16!" mesajını paylaştı. Çapraz bağ ameliyatı olan Sadık sezonu kapatmıştı. 'de Sadık gibi 1 Ocak doğumlu olan genç Muhammed Gümüşkaya da 19 yaşına girdi.

  1. 2.1.2020
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