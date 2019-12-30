Her yerde oynarım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Her yerde oynarım

Her yerde oynarım

Her yerde oynarım

Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.

Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.
  1. 30.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her yerde oynarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN