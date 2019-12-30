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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Eskiler süre almadı

Eskiler süre almadı

Çaykur Rize'nin kadrosunda dört eski F.Bahçe'li yer aldı. Yeşil- mavililerde, Kanarya'dan transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kaan Güçtekin maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Dört isim de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Çaykur Rize'nin kadrosunda dört eski F.Bahçe'li yer aldı. Yeşil- mavililerde, Kanarya'dan transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kaan Güçtekin maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Dört isim de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
  1. 30.12.2019
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