MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe deplasman galibiyeti hasretine Rize'de son verdi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson atarken, Çaykur Rizespor'un tek golü Abarhoun'dan geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarının son maçında hata yapmayarak puanını 31'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Gazientep FK. deplasmanına çıkıcak. Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Ozan orta sahada aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayının önüne kadar ilerledi, buradan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



11'inci dakikada Kruse'nin ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ozan'ın altıpas çizgisinin önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.



13'üncü dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.



18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasında arka direkte topla buluşan Melnjak kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Abarhoun'a indirdi, onun gelişine kafayla dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.



33'üncü dakikada Nabil Dirar'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top direğin dibinden auta çıktı.



45+1'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in kafasından seken top penaltı noktasının yanındaki Ozan'ın önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.



58'inci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top direğin yanından auta çıktı.



61'inci dakikada Oğulcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Altay direk dibinde iki hamlede kontrol etti.



69'uncu dakikada Tolga'nın ceza sahası yayının hemen önünden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya gitti.



70'inci dakikada Muriç'in pasında orta saha yayının ilerisinde topla buluşan Jailson'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şut Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.



77'nci dakikada sağ çaprazda köşe noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Altay son anda kornere çeldi.



85'inci dakikada Oğulcan'ın savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Umar ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan şutunu çekti ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

NOTLAR

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.



ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inden farklı olarak Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Kartal, bu maçta kart cezalısı Moroziuk'un yerine 11'de Orhan'a görev verdi.



EV SAHİBİNDE DÖRT ESKİ FENERBAHÇELİ



Çaykur Rizespor'un kadrosunda Fenerbahçe'den bonservis ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 4 isim kadroda yer aldı. Yeşil-mavililerde Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin eski takımlarına karşı 20 kişilik kadroda kendilerine yer buldular.



VEDAT MURIC BU KEZ ÇAYKUR RİZESPOR'A RAKİP



Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan forvet oyuncusu Vedat Muriç, 1.5 sezon formasını giydiği yeşil-mavililere bu kez rakip oldu. Kosavalı golcü, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Çaykur Didi Stadyumu'nda yeşil-mavililere karşı sahaya çıktı. Muriç, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



YANAL TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam tek değişikliği savunmada yaparken, Serdar Aziz'in yerine bu maçta Zanka'ya görev verdi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.