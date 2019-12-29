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Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! "Bana kalp krizi geçirtiyor"
Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İlk yarıda karşılaşma 1-1 eşitlikle sürerken sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır'ın hava topunda boşa çıkarak tehlike yaratması üzerine taraftarlardan genç oyuncuya büyük tepkiler yağdı.
29 Aralık 2019 Pazar 20:25
Güncelleme: 29.12.2019 20:25
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sürerken, gelişen Rizespor atağında sarı-lacivertli kaleci Altay'ın boşa çıkarak tehlike yaratması üzerine taraftarlar çılgına döndü.
Altay'ın geçmiş maçlarda da bu tarz pozisyonlarda tehlikeli bir şekilde boşa çıktığını belirten taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
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