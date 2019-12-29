Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! 'Bana kalp krizi geçirtiyor' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! "Bana kalp krizi geçirtiyor"

Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! "Bana kalp krizi geçirtiyor"

Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İlk yarıda karşılaşma 1-1 eşitlikle sürerken sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır'ın hava topunda boşa çıkarak tehlike yaratması üzerine taraftarlardan genç oyuncuya büyük tepkiler yağdı.
29 Aralık 2019 Pazar 20:25 Güncelleme: 29.12.2019 20:25
Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! Bana kalp krizi geçirtiyor

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

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Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! Bana kalp krizi geçirtiyor

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sürerken, gelişen Rizespor atağında sarı-lacivertli kaleci Altay'ın boşa çıkarak tehlike yaratması üzerine taraftarlar çılgına döndü.

Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! Bana kalp krizi geçirtiyor

Altay'ın geçmiş maçlarda da bu tarz pozisyonlarda tehlikeli bir şekilde boşa çıktığını belirten taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! Bana kalp krizi geçirtiyor

İŞTE SOSYAL MEDYADAN ALTAY BAYINDIR'A GELEN TEPKİLER

Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! Bana kalp krizi geçirtiyor
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