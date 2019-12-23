Marko Simic transfer itirafında bulundu! "Fenerbahçe'den teklif aldım" Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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bombası ve itiraf! "'den teklif aldım"

Endonezya bombası ve itiraf! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

Hırvat oyuncu , transfer konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulübü ile kontratını 2023'e kadar uzatan 31 yaşındaki golcü, sözleşme imzalamadan önce ve AZ Alkmaar'ın kendisine teklif yaptığını öne sürdü.

Ligi'nde forması giyen 31 yaşındaki , sözleşmesini uzatmadan önce ve AZ Alkmaar'dan teklif aldığını açıkladı.

Bola.com'a konuşan Simic, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle iletişim kurdular. Bu yaklaşık 6-7 gün önce oldu. Ama kalmayı seçtim. Evet, Persija'da oynamaya devam etmeye karar verdim."

32 MAÇTA 28 GOL!

Simic, 32 maçta 28 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 15:42
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