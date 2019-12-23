Endonezya bombası ve itiraf! "Fenerbahçe'den teklif aldım"
Hırvat oyuncu Marko Simic, transfer konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulübü Persija Jakarta ile kontratını 2023'e kadar uzatan 31 yaşındaki golcü, sözleşme imzalamadan önce Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'ın kendisine teklif yaptığını öne sürdü.
Endonezya Ligi'nde Persija Jakarta forması giyen 31 yaşındaki Marko Simic, sözleşmesini uzatmadan önce Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'dan teklif aldığını açıkladı.
Bola.com'a konuşan Simic, şu ifadeleri kullandı:
"Benimle iletişim kurdular. Bu yaklaşık 6-7 gün önce oldu. Ama kalmayı seçtim. Evet, Persija'da oynamaya devam etmeye karar verdim."
32 MAÇTA 28 GOL!
Simic, 32 maçta 28 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 15:42
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
Endonezya bombası ve itiraf! "Fenerbahçe'den teklif aldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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