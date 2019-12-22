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22 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile

Kulübü, geçen sezonun sonunda kariyerini noktalayan için jübile düzenledi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun sahasındaki Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesinde, sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu için veda töreni organize edildi.

Spor Salonu'ndaki törene Kulübü Başkanı , sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncular katıldı.

Sahaya son kez Fenerbahçe formasıyla çıkan için Fenerbahçe Erkek ve Takımlarında forma giyen oyuncular arasında 3 dakikalık gösteri maçı yapıldı.

Törende konuşma yapan Ali Koç, Fenerbahçe'nin spor kulübü olma bilinciyle önemli oyuncular yetiştirdiğini belirterek, "Bu camiaya hizmet eden herkes bizler için bir değerdir. Bazıları vardır ki hizmetleri, başarıları, camiamıza kazandırdıkları, örnek kişilikleri ve asil duruşlarıyla tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bir adım öteye gidip efsane olmuşlardır. Birsel, bu sporculardan biridir. Birsel, enerjisi, hırsı, Fenerbahçe'ye olan sevdası, lider kişiliği ve iyi insan olması vesilesiyle tarihimize efsane kaptan olarak adını yazdırmayı fazlasıyla hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Birsel Vardarlı Demirmen'in, Fenerbahçe tarihine geçtiğini vurgulayan Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Herkese nasip olmaz. 13 yıl, 675 maç ve toplam 22 kupa. Genç nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır. Bu, hem Türk basketbolu hem de Türk kadını için müthiş bir gurur kaynağıdır. Umarım bu camiayla yolların tekrar kesişir. Yolun açık olsun. Senin formanı emekliye ayırmak bana nasip oldu."

"FENERBAHÇE TARAFTARINA MİNNETTARIM"

Birsel Vardarlı Demirmen, veda töreninin yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Birsel, "Tarihi anı benimle paylaşmanız çok önemli. Çok duygusalım. Bu güzel günde ağlamak istemiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana bu unutulmaz anları yaşattığınız için Sayın Ali Koç, Semih Özsoy, Metin Sipahioğlu ile yönetim kurulu üyelerine ve bende çok emeği olan eski başkan 'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin büyük taraftarına da bana göstermiş oldukları sevgi, saygı ve destek için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

FORMASI EMEKLİYE AYRILDI

Birsel Vardarlı Demirmen'in Fenerbahçe'de giydiği 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Birsel'in 7 numaralı forması, düzenlenen törenle Metro Enerji Salonu'na asıldı. Birsel Vardarlı Demirmen, 13 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile 10 lig, 6 ve 6 şampiyonlukları yaşadı.

Öte yandan Ali Koç, Birsel Vardarlı Demirmen'e plaket takdim etti, takım kaptanı Tuğçe Canıtez ise Birsel'e imzalı Fenerbahçe forması verdi.

  1. 22.12.2019
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