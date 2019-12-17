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17 Aralık 2019, Salı
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‘10’u mumla arıyorlar!

‘10’u mumla arıyorlar!

İki sezondur pozisyonundan verim alamayan , Giuliano'yu mumla arıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro bedelle 'a satılan Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 37 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

İki sezondur pozisyonundan verim alamayan , Giuliano'yu mumla arıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro bedelle 'a satılan Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 37 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Sambacı'dan sonra bu bölgede forma giyen Benzia, ve son olarak Kruse beklentilerin çok altında kaldı.

  1. 17.12.2019
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