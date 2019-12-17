‘10’u mumla arıyorlar!
İki sezondur 10 numara pozisyonundan verim alamayan Fenerbahçe, Giuliano'yu mumla arıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro bedelle Al Nassr'a satılan Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 37 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
İki sezondur 10 numara pozisyonundan verim alamayan Fenerbahçe, Giuliano'yu mumla arıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro bedelle Al Nassr'a satılan Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 37 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Sambacı'dan sonra bu bölgede forma giyen Benzia, Mehmet Ekici ve son olarak Kruse beklentilerin çok altında kaldı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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