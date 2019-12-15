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15 Aralık 2019, Pazar
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Vedat Muriç'ten 'a tepkisi!

Vedat Muriç'ten Ozan Tufan'a kırmızı kart tepkisi!

'in 15. haftasında ile arasında 4 'nda oynanan karşılaşmanın 90+5 ve 90+6'ncı dakikalarında sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues ve 'ın görmesinin ardından Vedat Muriç, Ozan'a sert çıkıştı.

'in 15. haftasında ile 4 'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında gelişen Sivasspor atağında Fenerbahçeli Garry Rodrigues, rakibinin ayağına tekme atmasından dolayı direkt olarak gördü.

Sarı-lacivertli oyuncular hakeme kırmızı kart itirazlarını sürdürürken, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ozan'ın hareketi sonrası Vedat Muriç takım arkadaşına sert çıkıştı. Muriç'in, Ozan'ın kendisine uzattığı kaptanlık pazubandına vurması dikkat çekti.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 19:06
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