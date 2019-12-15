Vedat Muriç'ten Ozan Tufan'a kırmızı kart tepkisi!
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90+5 ve 90+6'ncı dakikalarında sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesinin ardından Vedat Muriç, Ozan'a sert çıkıştı.
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında gelişen Sivasspor atağında Fenerbahçeli Garry Rodrigues, rakibinin ayağına tekme atmasından dolayı direkt olarak kırmızı kart gördü.
Sarı-lacivertli oyuncular hakeme kırmızı kart itirazlarını sürdürürken, Ozan Tufan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ozan'ın hareketi sonrası Vedat Muriç takım arkadaşına sert çıkıştı. Muriç'in, Ozan'ın kendisine uzattığı kaptanlık pazubandına vurması dikkat çekti.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 19:06
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Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Vedat Muriç'ten Ozan Tufan'a kırmızı kart tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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