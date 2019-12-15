Sivasspor 3-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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3-1 | MAÇ SONUCU

Sivasspor 3-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.

Lider durdurulamıyor... Yiğidolar, 'in 15. haftasında sahasında 'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 7'inci maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinledi. Ev sahibi ekibin gollerini Fernando, Emre Kılınç ve Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ KAYIP
Fenerbahçe, Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak Kadıköy'deki maçı öncesi önemli bir 3 puan kaybetti.

Sivasspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

2 KIRMIZI KART!
Fenerbahçe'de mücadelenin uzatma dakikalarında Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 19:03
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