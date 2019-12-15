Sivasspor 3-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.
Lider Sivasspor durdurulamıyor... Yiğidolar, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 7'inci maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinledi. Ev sahibi ekibin gollerini Fernando, Emre Kılınç ve Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.
DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ KAYIP
Fenerbahçe, Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi önemli bir 3 puan kaybetti.
Sivasspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
2 KIRMIZI KART!
Fenerbahçe'de mücadelenin uzatma dakikalarında Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 19:03
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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