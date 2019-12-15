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15 Aralık 2019, Pazar
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'den flaş sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!

Kulübü, maçı öncesi ve 'tan gelen sakatlık haberleriyle sarsılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Zajc'ın 4 ay sahalardan uzak kalacağı konuşuluyordu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Kulübü, maçı öncesi ve 'tan gelen sakatlık haberleriyle sarsılmıştı. Haberlere göre Hasan Ali Kaldırım ilk yarıyı kapatırken, Sloven futbolcu Miha Zajc 4 ay sahalardan uzak kalacaktı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bilgilendirme geldi.

6-8 HAFTA YOK

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloven futbolcu Miha Zajc, 6-8 hafta arası formasından uzak kalacak. Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilebileceği iddia ediliyordu.

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 12:47
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