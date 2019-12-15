Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'tan gelen sakatlık haberleriyle sarsılmıştı. Haberlere göre Hasan Ali Kaldırım ilk yarıyı kapatırken, Sloven futbolcu Miha Zajc 4 ay sahalardan uzak kalacaktı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bilgilendirme geldi.

6-8 HAFTA YOK

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloven futbolcu Miha Zajc, 6-8 hafta arası formasından uzak kalacak. Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilebileceği iddia ediliyordu.