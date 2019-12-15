Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'tan gelen sakatlık haberleriyle sarsılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Zajc'ın 4 ay sahalardan uzak kalacağı konuşuluyordu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'tan gelen sakatlık haberleriyle sarsılmıştı. Haberlere göre Hasan Ali Kaldırım ilk yarıyı kapatırken, Sloven futbolcu Miha Zajc 4 ay sahalardan uzak kalacaktı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili bilgilendirme geldi.
6-8 HAFTA YOK
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloven futbolcu Miha Zajc, 6-8 hafta arası formasından uzak kalacak. Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilebileceği iddia ediliyordu.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 12:47
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.