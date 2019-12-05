Almanya'dan flaş Kruse açıklaması! Dortmund, Münih, Premier Lig...

Fenerbahçe'nin bu sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği ve Süper Lig'de yaptığı asistlerle taraftarların 'Yeni Alex' olarak nitelendirdiği

10 numara oyuncusu Max Kruse hakkında Werder Bremen'in onursal başkanı Klaus-Dieter Fischer'dan flaş açıklamalar geldi.

KRUSE'Yİ ÖZLÜYORUM



Alman basınına bir röportaj veren Fischer, Kruse'nin özel bir oyuncu olduğunu belirtip, "Werder Bremen'de Kruse'yi özlüyorum, yokluğunu arıyoruz.

Hem gol atan hem de golü hazırlayan bir oyuncu. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda soyunma odasında konuşmaktan çekinmeyen bir oyuncuydu.

İhtiyaç duyulan bir futbolcu. Sadece futbolcu olarak değil, iyi bir insan olduğu için de arıyoruz" dedi.







TÜRKİYE TERCİHİNE ŞAŞIRDIM

Kruse'nin Fenerbahçe'ye gitmesine şaşırdığını ifade eden 78 yaşındaki futbol adamı, "Ben açıkçası Türkiye tercihine şaşırdım.

Ben, Kruse'nin Almanya'da kalırsa Borussia Dortmund ya da Bayern Münih'e gitmesini beklerdim. Veya da Premier Lig'de iyi bir kulübe gidebilirdi.

Aslında Kruse, İngiltere'ye gitmek istiyordu" ifadelerini kullandı.