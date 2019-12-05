Almanya'dan flaş Kruse açıklaması! Dortmund, Münih, Premier Lig...
Fenerbahçe'nin bu sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Max Kruse, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ile 8 mücadeleye çıkan ve yaptığı 5 asist ile takımını sırtlayan isimerin başında gelen Alman futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferi ile alakalı Almanya'dan flaş açıklamar geldi.
Fenerbahçe'nin bu sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği ve Süper Lig'de yaptığı asistlerle taraftarların 'Yeni Alex' olarak nitelendirdiği
10 numara oyuncusu Max Kruse hakkında Werder Bremen'in onursal başkanı Klaus-Dieter Fischer'dan flaş açıklamalar geldi.
KRUSE'Yİ ÖZLÜYORUM
Alman basınına bir röportaj veren Fischer, Kruse'nin özel bir oyuncu olduğunu belirtip, "Werder Bremen'de Kruse'yi özlüyorum, yokluğunu arıyoruz.
Hem gol atan hem de golü hazırlayan bir oyuncu. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda soyunma odasında konuşmaktan çekinmeyen bir oyuncuydu.
İhtiyaç duyulan bir futbolcu. Sadece futbolcu olarak değil, iyi bir insan olduğu için de arıyoruz" dedi.
TÜRKİYE TERCİHİNE ŞAŞIRDIM
Kruse'nin Fenerbahçe'ye gitmesine şaşırdığını ifade eden 78 yaşındaki futbol adamı, "Ben açıkçası Türkiye tercihine şaşırdım.
Ben, Kruse'nin Almanya'da kalırsa Borussia Dortmund ya da Bayern Münih'e gitmesini beklerdim. Veya da Premier Lig'de iyi bir kulübe gidebilirdi.
Aslında Kruse, İngiltere'ye gitmek istiyordu" ifadelerini kullandı.
- 05.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Almanya'dan flaş Kruse açıklaması! Dortmund, Münih, Premier Lig... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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