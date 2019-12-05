Almanya'dan flaş Kruse açıklaması! Dortmund, Münih, Premier Lig... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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'dan flaş Kruse açıklaması! Dortmund, Münih, ...

Almanya'dan flaş Kruse açıklaması! Dortmund, Münih, Premier Lig...

'nin bu sezon başında 'den ettiği , gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 'de Fenerbahçe ile 8 mücadeleye çıkan ve yaptığı 5 asist ile takımını sırtlayan isimerin başında gelen Alman futbolcunun, Fenerbahçe'ye transferi ile alakalı 'dan flaş açıklamar geldi.

'nin bu sezon başında 'den ettiği ve 'de yaptığı asistlerle taraftarların 'Yeni Alex' olarak nitelendirdiği
10 numara oyuncusu hakkında Werder Bremen'in onursal başkanı Klaus-Dieter Fischer'dan flaş açıklamalar geldi.

KRUSE'Yİ ÖZLÜYORUM

Alman basınına bir röportaj veren Fischer, Kruse'nin özel bir oyuncu olduğunu belirtip, "Werder Bremen'de Kruse'yi özlüyorum, yokluğunu arıyoruz.
Hem gol atan hem de golü hazırlayan bir oyuncu. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda soyunma odasında konuşmaktan çekinmeyen bir oyuncuydu.
İhtiyaç duyulan bir futbolcu. Sadece futbolcu olarak değil, iyi bir insan olduğu için de arıyoruz" dedi.



TÜRKİYE TERCİHİNE ŞAŞIRDIM

Kruse'nin Fenerbahçe'ye gitmesine şaşırdığını ifade eden 78 yaşındaki futbol adamı, "Ben açıkçası tercihine şaşırdım.
Ben, Kruse'nin 'da kalırsa ya da 'e gitmesini beklerdim. Veya da 'de iyi bir kulübe gidebilirdi.
Aslında Kruse, İngiltere'ye gitmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

  1. 05.12.2019
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