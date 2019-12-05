Fenerbahçe Beko sakatlık haberini böyle duyurdu! Jan Vesely... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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sakatlık haberini böyle duyurdu! ...

Fenerbahçe Beko sakatlık haberini böyle duyurdu! Jan Vesely...

'dan son dakika haberi... Sarı lacivertli ekibin yıldız ismi 'nin karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Westermann, De Colo ve Kalinic'in durumlarına ise maç gününde karar verilecek.

'dan maçı öncesinde sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yayınlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan , bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic'in son durumlarına maç gününde karar verilecek" ifadelerine yer verildi.

  1. 05.12.2019
  2. Güncelleme: 05.12.2019 14:52
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