Fenerbahçe Beko sakatlık haberini böyle duyurdu! Jan Vesely...
Fenerbahçe Beko'dan son dakika haberi... Sarı lacivertli ekibin yıldız ismi Jan Vesely'nin Alba Berlin karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Westermann, De Colo ve Kalinic'in durumlarına ise maç gününde karar verilecek.
Fenerbahçe Beko'dan Alba Berlin maçı öncesinde sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yayınlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic'in son durumlarına maç gününde karar verilecek" ifadelerine yer verildi.
- 05.12.2019
- Güncelleme: 05.12.2019 14:52
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Fenerbahçe Beko sakatlık haberini böyle duyurdu! Jan Vesely... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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