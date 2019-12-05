Fenerbahçe Beko sakatlık haberini böyle duyurdu! Jan Vesely...

Fenerbahçe Beko'dan Alba Berlin maçı öncesinde sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yayınlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic'in son durumlarına maç gününde karar verilecek" ifadelerine yer verildi.