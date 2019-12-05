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05 Aralık 2019, Perşembe
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liderliğini korumak için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes liderliğini korumak için sahaya çıkıyor

, EuroLeague’nin 12’nci haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda ’in konuğu olacak. Fernando Buesa Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ ile 23:00’te başlayacak.

Avrupa arenasındaki 670'nci maçına çıkacak olan , bugüne kadar oynadığı 669 karşılaşmada 373 galibiyet, 296 mağlubiyet aldı. 2001-0 sezonundan itibaren yer aldığı Euroleague'de 422'nci müsabakasına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu maçlarda da 216 galibiyet aldı. Anadolu Efes 205 kez de parkeden mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM 21'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA
Anadolu Efes ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz; 11 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Euroleague'de iki takım arasında oynanan 18 karşılaşmada ise Anadolu Efes 10 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

ANADOLU EFES 5 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
THY Euroleague'de 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes son olarak iç sahada 'in 49 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Almanya temsilcisi 'i 104-75 mağlup etti. Avrupa kupalarında sonra olarak deplasmanda Panathinaikos'a kaybeden Anadolu Efes; sonrasında Olympiakos, Zenit , Asvel Lyon Villeurbanne, EA7 Olimpia Milano ve Bayern Münih'i mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz ise sahasında CSKA Moskova ve Zenit'i mağlup ettikten sonra deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu. Baskonia, 11'inci maçlar sonunda aldığı 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERE EFES DAMGASI
12'nci hafta öncesinde oluşan oyuncu istatistikleri alanına Anadolu Efesli oyuncular damga vurmuş durumda. Lacivert-beyazlı ekibin oyun kurucusu Shane Larkin, verimlilik puanı alanında yakaladığı 24.0 ortalama ile ilk sırada yer alırken; sayı krallığında da maç başına ürettiği 22.0 sayı ile zirvede yer alıyor. Efes'in bir diğer oyun kurucusu Vasilije Micic, maç başına yaptığı 6.5 asist ile bu alanda 2'nci sırada bulunuyor. Sırp guard ayrıca maç başına 1.6 top çalma ile bu alanda 3'üncü sırada. Sakatlığından dolayı bir süredir formasından ayrı kalan Bryant Dunston da maç başına yaptığı 1.6 blok ile 'in pivotu Walter Tavares'in ardından 2'nci sırada yer alıyor.

  1. 05.12.2019
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