Anadolu Efes liderliğini korumak için sahaya çıkıyor

Avrupa arenasındaki 670'nci maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 669 karşılaşmada 373 galibiyet, 296 mağlubiyet aldı. 2001-0 sezonundan itibaren yer aldığı THY Euroleague'de 422'nci müsabakasına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu maçlarda da 216 galibiyet aldı. Anadolu Efes 205 kez de parkeden mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM 21'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz; 11 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 18 karşılaşmada ise Anadolu Efes 10 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

ANADOLU EFES 5 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

THY Euroleague'de 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes son olarak iç sahada Shane Larkin'in 49 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Avrupa kupalarında sonra olarak deplasmanda Panathinaikos'a kaybeden Anadolu Efes; sonrasında Olympiakos, Zenit Saint Petersburg, Asvel Lyon Villeurbanne, EA7 Olimpia Milano ve Bayern Münih'i mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz ise sahasında CSKA Moskova ve Zenit'i mağlup ettikten sonra deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu. Baskonia, 11'inci maçlar sonunda aldığı 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERE EFES DAMGASI

12'nci hafta öncesinde oluşan oyuncu istatistikleri alanına Anadolu Efesli oyuncular damga vurmuş durumda. Lacivert-beyazlı ekibin oyun kurucusu Shane Larkin, verimlilik puanı alanında yakaladığı 24.0 ortalama ile ilk sırada yer alırken; sayı krallığında da maç başına ürettiği 22.0 sayı ile zirvede yer alıyor. Efes'in bir diğer oyun kurucusu Vasilije Micic, maç başına yaptığı 6.5 asist ile bu alanda 2'nci sırada bulunuyor. Sırp guard ayrıca maç başına 1.6 top çalma ile bu alanda 3'üncü sırada. Sakatlığından dolayı bir süredir formasından ayrı kalan Bryant Dunston da maç başına yaptığı 1.6 blok ile Real Madrid'in pivotu Walter Tavares'in ardından 2'nci sırada yer alıyor.