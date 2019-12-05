Ergin Ataman "Vitoria her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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"Vitoria her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz"

Ergin Ataman "Vitoria her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz"

'in tecrübeli Başantrenörü , deplasmanın her zaman zor geçtiğini ve müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Euroleague'in 12. haftasında maçında yarın 'nın Kirolbet takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan 'te Başantrenör ile oyunculardan , kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu. Baskonia'da Pierria Henry'nin çok yönlü ve tempolu oynayan bir oyun kurucu olduğunu, Matt Janning ve Nik Staukas'ın da dış atışlarda etkili olduğunu belirten Ergin Ataman, "Tabi ki pota altında Tornike Shengelia takımın en büyük gücü. Kazanmak için mutlaka bu oyuncuları iyi savunmamız ve oyunun temposunu istediğimiz yöne çevirmemiz gerekiyor. Vitoria her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

James Anderson ise karşılaşma ilgili olarak, "Güçlü ve tecrübeli bir ekibe karşı rakip sahada zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Bu zorlu deplasmandan galibiyeti çıkarmak için çok iyi konsantre olmalıyız, maçta top hakimiyetini ele geçirmeliyiz ve oyunun temposunu biz kontrol etmeliyiz" şeklinde konuştu.

  1. 05.12.2019
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