‘Kasıtlı’ iddiası!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kurucusu olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği, hakem hatalarının Fenerbahçe aleyhine ve 'kasıtlı olarak' yapıldığını ileri sürdü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kurucusu olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği, hakem hatalarının Fenerbahçe aleyhine ve 'kasıtlı olarak' yapıldığını ileri sürdü. Yapılan açıklamada, tartışılan kararların sadece Fenerbahçe maçlarına ait olduğu, Fenerbahçe aleyhine karar verilirken standartların dışına çıkılarak keyfi uygulamalar yapıldığı iddia edildi. TFF ve kurulları adil olmaya davet edildi.
- 3.12.2019
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