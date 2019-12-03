‘Kasıtlı’ iddiası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Kasıtlı’ iddiası!

‘Kasıtlı’ iddiası!

‘Kasıtlı’ iddiası!

Başkanı 'un kurucusu olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği, hakem hatalarının Fenerbahçe aleyhine ve 'kasıtlı olarak' yapıldığını ileri sürdü.

Başkanı 'un kurucusu olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği, hakem hatalarının Fenerbahçe aleyhine ve 'kasıtlı olarak' yapıldığını ileri sürdü. Yapılan açıklamada, tartışılan kararların sadece Fenerbahçe maçlarına ait olduğu, Fenerbahçe aleyhine karar verilirken standartların dışına çıkılarak keyfi uygulamalar yapıldığı iddia edildi. ve kurulları adil olmaya davet edildi.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kasıtlı’ iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN