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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Sloukas: Savaşıp kazanacağız

Fenerbahçeli Sloukas: Savaşıp kazanacağız

'nun 'nde önceki gün Khimki'yi mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 'tan umut dolu sözler... Rus ekibine karşı 19 sayı, 9 asistlik performans sergileyen Yunan guard, "Savunmamızla, her şeyimizle iyi olmayı başardık. Herkes sorumluluk aldı ve bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz. Her yıl 'a kalmak kolay değil. Taraftarlarla birlikte savaşarak bu seviyeye gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun 'nde önceki gün Khimki'yi mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 'tan umut dolu sözler... Rus ekibine karşı 19 sayı, 9 asistlik performans sergileyen Yunan guard, "Savunmamızla, her şeyimizle iyi olmayı başardık. Herkes sorumluluk aldı ve bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz. Her yıl 'a kalmak kolay değil. Taraftarlarla birlikte savaşarak bu seviyeye gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 30.11.2019
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