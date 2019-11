Fenerbahçeli Sloukas: Savaşıp kazanacağız

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde önceki gün Khimki'yi mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Kostas Sloukas'tan umut dolu sözler... Rus ekibine karşı 19 sayı, 9 asistlik performans sergileyen Yunan guard, "Savunmamızla, her şeyimizle iyi olmayı başardık. Herkes sorumluluk aldı ve bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz. Her yıl Final Four'a kalmak kolay değil. Taraftarlarla birlikte savaşarak bu seviyeye gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.