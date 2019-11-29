Transferde Fenerbahçe'den bomba karar! Mehmet Ekici ile Galatasaray... 

Süper Lig'in 12 haftasını 21 puanla tamamlayan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hareketli saatler yaşanıyor.... Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertlilerde bileti kesilen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimlerden Mehmet Ekici ile ilgili son dakika gelişmesi tam bir sürpriz niteliğinde... İşte ayrıntılar...