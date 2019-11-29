HaberlerGaleriTransferde Fenerbahçe'den bomba karar! Mehmet Ekici ile Galatasaray...
Transferde Fenerbahçe'den bomba karar! Mehmet Ekici ile Galatasaray...
Süper Lig'in 12 haftasını 21 puanla tamamlayan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hareketli saatler yaşanıyor.... Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertlilerde bileti kesilen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimlerden Mehmet Ekici ile ilgili son dakika gelişmesi tam bir sürpriz niteliğinde... İşte ayrıntılar...
29 Kasım 2019 Cuma 11:14
Güncelleme: 29.11.2019 11:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve bu sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gündem yeniden transfer...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin geride kalan 12 haftasını 21 puan toplayarak tamamlayan sarı lacivertliler, gözünü ara transfere dikti.
Başta sol bek olmak üzere birçok ismi gündeminde barındıran Kanarya, bu kapsamda hamlelerini sıklaştırdı.
Teknik direktör Ersun Yanal da ligin ikinci yarısına istediği ve oynatabileceği oyuncularla devam etmek istiyor.
Diğer yandan takımda düşünülmeyen ve gönderilmesi beklenen isimleri de belirleyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor.