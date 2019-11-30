Fenerbahçeli Guliyev'in hedefi 2020

Dünya ve Avrupa şampiyonu Fenerbahçeli atlet Ramil Guliyev'in akli fikri 2020'de... ''Bütün gücümüzü, planlarımızı olimpiyatlara göre kurduk'' diyen yıldız sporcu, ''Herkes 2020 oyunlarına hazırlanıyor ve en önemli olan o. Çalışmalara başladık. Türkiye'ye yeni bir zafer yaşatmayı hedefliyorum'' dedi.