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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Joker adam

Joker adam Nabil Dirar

Sezon başında 'ın sakatlığı nedeniyle ilk 7 hafta sol bekte görev yapan , 'nin jokeri oldu. İki hafta ceza alan Isla'nın yokluğunda geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı sağ bekte oynayan Faslı yıldız, 'ye karşı da bu bölgede forma giyecek.

, savunmadaki futbolunun yanı sıra yapacağı bindirmelerle de hücuma destek verecek. Teknik direktör 'ın en çok güvendiği isimler arasında yer alan Dirar, bu sezon forma giydiği 9 maçta 2 gol attı.

  1. 30.11.2019
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