Joker adam Nabil Dirar
Sezon başında Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle ilk 7 hafta sol bekte görev yapan Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin jokeri oldu. İki hafta ceza alan Isla'nın yokluğunda geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı sağ bekte oynayan Faslı yıldız, Göztepe'ye karşı da bu bölgede forma giyecek.
Nabil Dirar, savunmadaki futbolunun yanı sıra yapacağı bindirmelerle de hücuma destek verecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimler arasında yer alan Dirar, bu sezon forma giydiği 9 maçta 2 gol attı.
- 30.11.2019
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